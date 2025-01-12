"Когда я в первый раз увидел Хвичу на футбольном поле, сразу сказал своим хорошим друзьям грузинам, что он скоро станет звездой. А ведь это было еще пять лет назад. А то, что он в итоге стал лучшим футболистом Грузии и выиграл с "Наполи" чемпионат Италии, это только подтверждает мои слова. Поэтому я очень рад за него, молодец! Я желаю Кварацхелии удачи в "ПСЖ".
Ранее в СМИ появилась информация, что французский "ПСЖ" заинтересован в трансфере вингера сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелии. По слухам, чемпион Италии 2022/23 также заинтересован в переходе и отклонил предложение неаполитанцев о продлении контракта.
Кварацхелия выступал в России с февраля 2019-го по март 2022-го года. В российской карьере Хвича защищал цвета "Локомотива" и "Рубина".
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой пожелал Хвиче удачи в "ПСЖ": когда его увидел, сразу сказал друзьям грузинам, что он скоро станет звездой
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о скором трансфере форварда "Наполи" Хвичи Кварацхелии в "ПСЖ".
Фото: Getty Images