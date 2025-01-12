Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лас-Пальмас
1 - 2 1 2
ХетафеЗавершен
Атлетико
1 - 0 1 0
ОсасунаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Дженоа
1 - 0 1 0
ПармаЗавершен
Венеция
0 - 1 0 1
ИнтерЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
РБ Лейпциг
4 - 2 4 2
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гавр
1 - 2 1 2
ЛансЗавершен

Мостовой пожелал Хвиче удачи в "ПСЖ": когда его увидел, сразу сказал друзьям грузинам, что он скоро станет звездой

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о скором трансфере форварда "Наполи" Хвичи Кварацхелии в "ПСЖ".
Фото: Getty Images
"Когда я в первый раз увидел Хвичу на футбольном поле, сразу сказал своим хорошим друзьям грузинам, что он скоро станет звездой. А ведь это было еще пять лет назад. А то, что он в итоге стал лучшим футболистом Грузии и выиграл с "Наполи" чемпионат Италии, это только подтверждает мои слова. Поэтому я очень рад за него, молодец! Я желаю Кварацхелии удачи в "ПСЖ".

Ранее в СМИ появилась информация, что французский "ПСЖ" заинтересован в трансфере вингера сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвичи Кварацхелии. По слухам, чемпион Италии 2022/23 также заинтересован в переходе и отклонил предложение неаполитанцев о продлении контракта.

Кварацхелия выступал в России с февраля 2019-го по март 2022-го года. В российской карьере Хвича защищал цвета "Локомотива" и "Рубина".

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится