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Отец Кузяева: Далер пока не полностью восстановился после травмы голеностопа

Отец полузащитника "Гавра" Далера Кузяева Адьям Кузяев рассказал о состоянии здоровья своего сына.
Фото: ФК "Гавр"
"Далер пока не полностью восстановился после травмы голеностопа, полученной в игре с "Марселем". О точных сроках возвращения на поле пока сложно говорить", - цитирует Кузяева "Чемпионат".

В текущем сезоне Далер Кузяев провел за французский "Гавр" во всех турнирах 13 матчей и отметился 1-м забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 6 миллионов евро, контракт россиянина с французским клубом рассчитан до конца этого сезона.

После 19-ти сыгранных туров "Гавр" располагается на последней строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 13-ю набранными очками.

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