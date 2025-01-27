"Далер пока не полностью восстановился после травмы голеностопа, полученной в игре с "Марселем". О точных сроках возвращения на поле пока сложно говорить", - цитирует Кузяева "Чемпионат".
В текущем сезоне Далер Кузяев провел за французский "Гавр" во всех турнирах 13 матчей и отметился 1-м забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 6 миллионов евро, контракт россиянина с французским клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 19-ти сыгранных туров "Гавр" располагается на последней строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 13-ю набранными очками.
Отец Кузяева: Далер пока не полностью восстановился после травмы голеностопа
Отец полузащитника "Гавра" Далера Кузяева Адьям Кузяев рассказал о состоянии здоровья своего сына.
Фото: ФК "Гавр"