"Думаю, после "Гавра" Кузяев будет востребован во Франции, без команды он там не останется, если с ним не захотят продлевать контракт или он не захочет оставаться в этом клубе. Далер — очень способный футболист, это все знают. Командам чемпионата Франции он точно будет полезен", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев выступает за французский "Гавр" с июля 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на сок до конца сезона-2024/25. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 6 миллионов евро. В текущем сезоне Кузяев принял участие в 13 официальных матчах, в которых забил 1 гол и получил 2 предупреждения.
"Точно будет полезен". Канчельскис утверждает, что игрок сборной России будет востребован во Франции
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением о перспективах российского полузащитника французского "Гавра" Далера Кузяева.
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