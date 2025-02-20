Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
ФКСБ
20:45
ПАОКНе начат
Рома
20:45
ПортуНе начат
Буде-Глимт
20:45
ТвентеНе начат
Галатасарай
20:45
АЗ АлкмарНе начат
Виктория П
23:00
ФеренцварошНе начат
Аякс
23:00
ЮнионНе начат
Андерлехт
23:00
ФенербахчеНе начат
Реал Сосьедад
23:00
МидтьюлландНе начат

Лига конференций УЕФА

Бетис
20:45
ГентНе начат
Олимпия
20:45
БорацНе начат
Пафос
20:45
ОмонияНе начат
Хайденхайм
20:45
КопенгагенНе начат
Ягеллония
23:00
ТСЦ Бачка-ТополаНе начат
Панатинаикос
23:00
ВикингурНе начат
АПОЭЛ
23:00
ЦелеНе начат
Шэмрок Роверс
23:00
МольдеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
17:00
ТорпедоНе начат

Агент: состояние у Головина нормальное, восстановление проходит по плану

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Монако"
"Состояние у Головина нормальное. Восстановление проходит по тому, как запланировал медицинский штаб "Монако". Александр пока занимается по индивидуальной программе. А про сроки восстановления надо спрашивать у медицинской службы "Монако", - цитирует Клюева Sport24.

В сезоне-2024/2025 Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в 30 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

"Монако" вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в 1/16 финала португальской "Бенфики". Команда Александра Головина располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 40 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится