"Состояние у Головина нормальное. Восстановление проходит по тому, как запланировал медицинский штаб "Монако". Александр пока занимается по индивидуальной программе. А про сроки восстановления надо спрашивать у медицинской службы "Монако", - цитирует Клюева Sport24.
В сезоне-2024/2025 Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 27 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в 30 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
"Монако" вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив в 1/16 финала португальской "Бенфики". Команда Александра Головина располагается на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 40 набранными очками.
Агент: состояние у Головина нормальное, восстановление проходит по плану
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Монако"