"Далер вчера начал работать в общей группе. По вероятности участия в игре с "Сент-Этьеном" сейчас сложно сказать. Травма больше не беспокоит Далера? Надеемся", - цитирует Адьяма Кузяева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Далер Кузяев провел за французский "Гавр" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего полузащитника в 6 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 24-х сыгранных туров "Гавр" располагается на 16-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 20-ю набранными очками в своем активе.
Отец Кузяева: надеемся, травма больше не беспокоит Далера
Адьям Кузяев, отец полузащитника "Гавра" Далера Кузяева, рассказал о состоянии здоровья своего сына.
Фото: ФК "Гавр"