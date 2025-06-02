"Саша хорошо себя чувствует. Он отдыхает у себя в отпуске. С ним всё порядке, Саша готовится к новому сезону по плану, который выдал "Монако". Так что всё хорошо", - цитирует Клюева "Чемпионат".
В сезоне-2024/2025 Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего полузащитника в 25 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.
По итогам минувшего сезона "Монако" стал бронзовым призером чемпионата Франции, набрав в 34 встречах 61 очко.
Агент Головина рассказал о состоянии здоровья полузащитника "Монако"
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья россиянина.
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