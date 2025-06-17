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Отец Кузяева: мы остались довольны двумя годами во Франции

Адьям Кузяев, отец полузащитника Далера Кузяева, прокомментировал уход сына из "Гавра".
Фото: ФК "Гавр"
"И Далер, и я остались довольны первыми двумя годами, проведенными во Франции", - приводит слова Аьдяма Кузяева "СЭ".

Сегодня, 17 июня, французский "Гавр" объявил об уходе российского полузащитника Далера Кузяева - у футболиста истек контракт с клубом и он стал свободным агентом.

Далер Кузяев перешел во французский "Гавр" летом 2023 года, всего российский полузащитник провел за клуб во всех турнирах 46 матчей и отметился 4 забитыми голами и 2 результативными передачами. Прошлым клубом россиянина был петербургский "Зенит". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 3,5 миллионов евро.

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