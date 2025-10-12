Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
2 - 0 2 0
ЧерноморецЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 4 0 4
КипрЗавершен
Шотландия
2 - 1 2 1
БеларусьЗавершен
Нидерланды
4 - 0 4 0
ФинляндияЗавершен
Фарерские острова
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Дания
3 - 1 3 1
ГрецияЗавершен
Румыния
1 - 0 1 0
АвстрияЗавершен
Литва
0 - 2 0 2
ПольшаЗавершен
Хорватия
3 - 0 3 0
ГибралтарЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
1 - 4 1 4
Босния и ГерцеговинаЗавершен

Тарханов призвал Сафонова уходить из "ПСЖ"

Российский тренер Александр Тарханов высказался о ситуации с игровой практикой у вратаря сборной России Матвея Сафонова в чемпионате Франции.
Фото: телеграм-канал Сафонова
- Да, ему каждый матч за сборную — это плюс, потому что в Париже он не играет. Конечно, ему надо клуб менять. Ему нужен клуб, где он будет основным вратарём, потому что со временем, когда не играешь, многие качества теряются.

Матвей Сафонов перешел из "Краснодара" в "ПСЖ" летом прошлого года, подписав пятилетний контракт. В прошлом сезоне российский вратарь провел за французскую команду 17 матчей во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, в которых пропустил 13 мячей и 7 раз оставил ворота "сухими". В этом сезоне 26-летний голкипер не сыграл за парижан ни одной официальной встречи.

Источник: "СП"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится