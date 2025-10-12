- Да, ему каждый матч за сборную — это плюс, потому что в Париже он не играет. Конечно, ему надо клуб менять. Ему нужен клуб, где он будет основным вратарём, потому что со временем, когда не играешь, многие качества теряются.
Матвей Сафонов перешел из "Краснодара" в "ПСЖ" летом прошлого года, подписав пятилетний контракт. В прошлом сезоне российский вратарь провел за французскую команду 17 матчей во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, в которых пропустил 13 мячей и 7 раз оставил ворота "сухими". В этом сезоне 26-летний голкипер не сыграл за парижан ни одной официальной встречи.
Источник: "СП"
Тарханов призвал Сафонова уходить из "ПСЖ"
Российский тренер Александр Тарханов высказался о ситуации с игровой практикой у вратаря сборной России Матвея Сафонова в чемпионате Франции.
Фото: телеграм-канал Сафонова