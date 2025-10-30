- Саша продемонстрировал свой высокий уровень и помог команде в достижении положительного результата. Саша всегда чувствует себя психологически уверенно. Два гола — приятный для него момент, как и для всех нас.
Вчера, 29 октября, Александр Головин отметился дублем в ворота "Нанта" в матче 10-го тура французской Лиги 1 (5:3). Российский атакующий полузащитник начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 69-й минуте. Голы, забитые на 75-й 90+4-й минутах, стали для Головина первыми в нынешнем сезоне.
Источник: "Чемпионат"
Агент - о дубле Головина: Саша продемонстрировал свой уровень
Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, отреагировал на дубль игрока в 10-м туре чемпионата Франции.
Фото: ФК "Монако"