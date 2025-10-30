Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Уфа
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
19:30
Арсенал ТулаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
20:30
СассуолоНе начат
Пиза
22:45
ЛациоНе начат

Агент - о дубле Головина: Саша продемонстрировал свой уровень

Александр Клюев, агент полузащитника "Монако" Александра Головина, отреагировал на дубль игрока в 10-м туре чемпионата Франции.
Фото: ФК "Монако"
- Саша продемонстрировал свой высокий уровень и помог команде в достижении положительного результата. Саша всегда чувствует себя психологически уверенно. Два гола — приятный для него момент, как и для всех нас.

Вчера, 29 октября, Александр Головин отметился дублем в ворота "Нанта" в матче 10-го тура французской Лиги 1 (5:3). Российский атакующий полузащитник начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 69-й минуте. Голы, забитые на 75-й 90+4-й минутах, стали для Головина первыми в нынешнем сезоне.

Источник: "Чемпионат"

