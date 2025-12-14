"Разговор с тренером вратарей "ПСЖ"? Матвей начал играть в то время, когда сборная уже закончила свои матчи. Ближайший сбор в марте. Разговор с тренером вратарей "ПСЖ" если и может состояться, то только в том случае, если на тот период Матвей будет играть", - цитирует Кафанова "СЭ".
Вчера, 13 декабря, "ПСЖ" одержал выездную победу над "Метцем" в матче 16 тура Лиги 1 со счетом 3:2. Российский голкипер Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил два мяча.
Матвей Сафонов выступает за "ПСЖ" с лета 2024 года, контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2029 года. Всего в текущем сезоне российский голкипер вышел на поле в 3 встречах, пропустил 2 мяча и сохранил ворота "сухими" в двух встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего вратаря в 18 миллионов евро.
Кафанов рассказал, когда может состояться разговор с тренером вратарей "ПСЖ"
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, когда может состояться разговор с тренером вратарей "ПСЖ" о Матвее Сафонове.
Фото: Global Look Press