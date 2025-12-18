Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Первый тренер Сафонова назвал Матвея лучшим российским вратарем

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря Матвея Сафонова, оценил игру голкипера в финале Межконтинентального кубка ФИФА.
Фото: Getty Images
Вчера, 17 декабря, французский "Пари Сен-Жермен" обыграл бразильский "Фламенго" (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре подряд удара игроков красно-черных.

"Четыре сейва Сафонова говорят о том, что он на правильном пути. Я всегда знал, что он сильный вратарь. Он в состоянии конкурировать за место первого номера в "ПСЖ". На данный момент он лучший российский вратарь за последние десять лет. По достижениям уже обошел Акинфеева, завоевал все титулы", — отметил Чистяков в беседе с Metaratings.

В прошлом сезоне Матвей Сафонов выиграл с "ПСЖ" чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов УЕФА. В этом сезоне он завоевал с командой Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА.

Игра с "Фламенго" стала для Сафонова четвертой в сезоне.

