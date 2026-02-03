Гусев - о поражении "Динамо": работы непочатый край

"
Работы непочатый край. Мы пропустили легкие мячи.Вроде не было каких-то серьезных моментов, но как будто два пенальти. К началу чемпионата исправимся. Иногда неправильно действовали в переходных фазах", - сказал Гусев "Матч ТВ".
Матч петербургского "Зенита" против московского "Динамо" состоялся сегодня, 3 февраля, в рамках Зимнего Кубка РПЛ. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. За "Зенит" отличились атакующий полузащитник Александр Ерохин и защитник Нино. В составе "Динамо" мяч забил атакующий полузащитник Бителло.