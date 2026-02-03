Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ТорпедоДоп. время
Спартак
1 - 0 1 0
Пюник2 тайм
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Гусев - о поражении "Динамо": работы непочатый край

Главный тренер "Динамо" Ролан Гусев высказался о поражении команды от "Зенита" в рамках Зимнего Кубка РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Наставник обозначил ошибки команды в матче и отметил, что клуб исправится к началу чемпионата.

"
Работы непочатый край. Мы пропустили легкие мячи.
Вроде не было каких-то серьезных моментов, но как будто два пенальти. К началу чемпионата исправимся. Иногда неправильно действовали в переходных фазах", - сказал Гусев "Матч ТВ".

Матч петербургского "Зенита" против московского "Динамо" состоялся сегодня, 3 февраля, в рамках Зимнего Кубка РПЛ. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. За "Зенит" отличились атакующий полузащитник Александр Ерохин и защитник Нино. В составе "Динамо" мяч забил атакующий полузащитник Бителло.

