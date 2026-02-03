"Зенит" одержал победу над "Динамо" в Зимнем Кубке РПЛ

Голами за петербургский клуб отличились атакующий полузащитник Александр Ерохин и защитник Нино. Мяч за московскую команду забил атакующий полузащитник Бителло.
На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков в 18-ти матчах. "Динамо" располагается на десятой строчке с 21 баллом в своем активе.
Winline Зимний кубок РПЛ
1 тур
Голы: Ерохин, 33, Нино, 76 - Бителло, 59.
"Зенит": Москвичёв (Кержаков, 46), Дуглас Сантос (Вега, 60), Дркушич (Дивеев, 60), Караваев (Луис Энрике, 46), А. Адамов (Мантуан, 60), Алип (Нино, 60), Вендел (Горшков, 60), Джон Джон (Мостовой, 60), Михайлов (Барриос, 60), Кондаков (Педро, 60), Ерохин (Соболев, 60).
"Динамо": Лунёв (Расулов, 46), Касерес (Мирошниченко, 63), Маричаль (Балахонов, 63, Исаев, 86), Фернандес (Осипенко, 46), Скопинцев (Маринкин, 63), Нгамалё (Окишор, 63), Рубенс (Зайдензаль, 63), Бителло (Бабаев, 63), Фомин (Кутицкий, 63), Тюкавин (Маухуб, 63), Сергеев (Миранчук, 46).
Предупреждения: Осипенко, 69, Зайдензаль, 90+2.
Фото: ФК "Динамо"