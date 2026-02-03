Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ТорпедоДоп. время
Спартак
1 - 0 1 0
Пюник2 тайм
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

Семак оценил игру Джона в первом матче за "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о новичке команды Джоне Джоне.
Фото: ФК "Зенит"
Сергей Семак указал на недочеты полузащитника, но подчеркнул, что игрок провел очень хороший матч.

"Конечно, ему тяжело. Это был первый матч с командой. Тем более, ему достался непростой защитник в соперники. Нужно быстрее принимать решения, нужно меньше принимать мяч спиной. Но вообще смотрелся очень хорошо. Игрок с хорошим футбольным интеллектом, хорошо взаимодействовал.
Очень качественный игрок, который может играть на нескольких позициях", - сказал Семак "Матч ТВ".


Джон Джон стал игроком петербургского "Зенита" 28 января 2026 года. В дебютной игре за сине-бело-голубых атакующий полузащитник отдал результативную передачу. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца июня 2031 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

Матч "Зенита" против "Динамо" в рамках Зимнего Кубка РПЛ состоялся сегодня, 3 февраля. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба.

