Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ТорпедоДоп. время
Спартак
1 - 0 1 0
Пюник2 тайм
ЦСКА
19:15
КраснодарНе начат

"Зенит" и "Црвена Звезда" согласовали аренду Эраковича

"Зенит" и "Црвена Звезда" согласовали переход Страхиньи Эраковича.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, срок аренды составит шесть месяцев.

Страхинья Эракович выступает в составе петербургского "Зенита" с конца июля 2023 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 19 матчей и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.

Источник: Mozzart Sport

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится