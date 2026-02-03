"Зенит" и "Црвена Звезда" согласовали аренду Эраковича

По информации источника, срок аренды составит шесть месяцев.
Страхинья Эракович выступает в составе петербургского "Зенита" с конца июля 2023 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 19 матчей и отдал 1 голевую передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.
Источник: Mozzart Sport
"Зенит" и "Црвена Звезда" согласовали переход Страхиньи Эраковича.
Фото: ФК "Зенит"