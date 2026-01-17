"ПСЖ" разгромил "Лилль", Дембеле забил дважды

Встреча завершилась победой парижан со счётом 3:0.
Главным героем игры стал Усман Дембеле. Форвард хозяев открыл счёт уже на 13-й минуте, а после перерыва удвоил преимущество команды, оформив дубль на 64-й. Точку в матче поставил Брэдли Баркола, забив третий мяч в компенсированное время.
После 18 туров "ПСЖ" уверенно лидирует в чемпионате, набрав 42 очка. "Лилль" с 32 баллами идёт на четвёртой позиции.
Фото: ФК "ПСЖ"