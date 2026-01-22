Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ЖелезничарНе начат
ЦСКА
16:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
Шанхай ПортНе начат

У игрока "ПСЖ" возникли проблемы с законом - источник

У защитника "ПСЖ" Лукаса Эрнандеса и его девушки Виктории Триай возникли проблемы с законом.
Фото: Getty Images
Как сообщает Paris Match, паре предъявлены обвинения, связанные с незаконным трудоустройством и торговлей людьми.

По данным источника, расследование началось после обращения семьи, которая работала у Эрнандеса с сентября 2024 года по ноябрь 2025-го. Сообщается, что они выполняли широкий круг обязанностей: охраняли дом, готовили еду, занимались уборкой, помогали с детьми и выполняли различные поручения.

В заявлении потерпевших говорится, что их якобы заставляли работать от 72 до 84 часов в неделю без официального оформления трудовых договоров. Отмечается, что прокуратура Версаля начала уголовное преследование по этому делу.

