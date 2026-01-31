Габулов: у Сафонова высокие шансы стать основным голкипером "ПСЖ"

"Шансы стать основным вратарём у Матвея высокие. Если бы не травма, то мы бы сейчас об этом не говорили и Сафонов уже был бы основным. Ценой этой травмы он заработал для клуба трофей, поэтому считаю, что всё, что не происходит, — всё к лучшему", - цитирует Габулова "Советский Спорт".
Матвей Сафонов выступает за французский "ПСЖ" с лета 2024 года - контракт россиянина с клубом рассчитан до июня 2029 года.
В текущем сезоне российский голкипер вышел на поле в составе парижан в пяти встречах, пропустил четыре мяча и сохранил ворота "сухими" в двух встречах. В декабре Сафонов помог своей команде одержать победу над "Фламенго" в Межконтинентальном Кубке. Парижане одержали победу над "Фламенго" со счетом 1:1 (3:2 - пен.), в послематчевой серии одиннадцатиметровых ударов голкипер отразил четыре удара.
Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов оценил шансы Матвея Сафонова стать основным в "ПСЖ".
Фото: Global Look Press