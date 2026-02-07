Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
2 - 4 2 4
ТорпедоЗавершен
Спартак
1 - 0 1 0
Далянь ИнбоЗавершен
Ростов
2 - 0 2 0
Циндао Вест КостЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен

"Динамо" хочет продлить контракт с футболистом - Metaratings

Московское "Динамо" намерено продлить контракт с одним из своих футболистов.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, московское "Динамо" заинтересовано в продлении контракта с голкипером Андреем Луневым, однако переговоры на данный момент не начались.

Андрей Лунев выступает за московское "Динамо" с лета 2024 года - всего голкипер провел за клуб во всех турнирах 42 матча, пропустил 53 мяча и сохранил ворота "сухими" в 9 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в 1 миллион евро, контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона.

Источник: Metaratings.

