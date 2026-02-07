"Динамо" хочет продлить контракт с футболистом - Metaratings

По информации источника, московское "Динамо" заинтересовано в продлении контракта с голкипером Андреем Луневым, однако переговоры на данный момент не начались.
Андрей Лунев выступает за московское "Динамо" с лета 2024 года - всего голкипер провел за клуб во всех турнирах 42 матча, пропустил 53 мяча и сохранил ворота "сухими" в 9 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего футболиста в 1 миллион евро, контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона.
Источник: Metaratings.
Фото: ФК "Динамо"