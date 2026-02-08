Журналист L'Equipe высказался о летней трансферной компании "ПСЖ".

Фото: Getty Images

даже ослабила её, о чём свидетельствует появление Матвея Сафонова в стартовом составе", - написал журналист L'Equipe в своем материале.

Журналист заявил, что летняя трансферная компания ослабила "ПСЖ"."Фактически "ПСЖ" продолжает нести двойное бремя: лето, измученное клубным чемпионатом мира и отсутствием отпусков, а также трансферную кампанию, которая не укрепила и не обновила команду, а, возможно,В начале августа французский клуб подписал контракт с голкипером Люкой Шевалье.Матвей Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб вратарь провел 6 матчей, пропустил 5 голов и отыграл 2 встречи на ноль. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.