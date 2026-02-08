Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ЕлимайЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Навбахор2 тайм

Барбоза: ждать возвращение России в еврокубки осталось недолго

Футбольный агент Пауло Барбоза высказался о возвращении российских команд в еврокубки.
Фото: РФС
Пауло Барбоза заявил, что возвращение российских команд в еврокубки должно произойти скоро.

"На мой взгляд, возвращение России в еврокубки все ближе и ближе. Да, это случится не сегодня и не завтра, но ждать осталось недолго. Сейчас все больше разговоров об этом и президент ФИФА не просто так высказывает свое мнение", - сказал Барбоза "РБ Спорту".

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос об отмене отстранения сборной России от международных турниров.

Напомним, российские команды и национальная сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

