Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ЕлимайЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Навбахор2 тайм

Игрок "Спартака" Самошников тренируется по индивидуальной программе

Стали известны футболисты "Спартака", которые тренируются по индивидуальной программе.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, Илья Самошников, Срджан Бабич, Даниил Зорин и Илья Помазун тренируются по индивидуальной программе.

Ранее в СМИ появилась информация, что Самошников покинул тренировочный сбор "Спартака" из-за проблем со здоровьем. Позже он возобновил работу с командой.

На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

Источник: "Матч ТВ"

