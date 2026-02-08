Игрок "Спартака" Самошников тренируется по индивидуальной программе

По информации источника, Илья Самошников, Срджан Бабич, Даниил Зорин и Илья Помазун тренируются по индивидуальной программе.
Ранее в СМИ появилась информация, что Самошников покинул тренировочный сбор "Спартака" из-за проблем со здоровьем. Позже он возобновил работу с командой.
На данный момент московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.
Источник: "Матч ТВ"
Фото: ФК "Спартак"