Стала известна судьба Неймара в случае пропуска ЧМ-2026 — источник

Нападающий "Сантоса" Неймар стремится попасть в состав сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Как сообщает аккаунт The Touchline в социальной сети X, форвард рассматривает вариант с завершением карьеры в случае непопадания в заявку бразильской национальной команды.

Последний раз Неймар играл за сборную в октябре 2023 года. В сезоне 2025 года в составе "Сантоса" форвард провел 28 матчей, забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе турнира сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

