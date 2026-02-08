Новости
Главные новости
Матчи
10
Скрыть
Сегодня (3)
Завтра (3)
Вчера (4)
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив
3 - 2
3
2
Урарту
Завершен
Локомотив
2 - 0
2
0
Елимай
Завершен
Рубин
1 - 0
1
0
Навбахор
2 тайм
Товарищеские матчи. Клубы
Нижний Новгород
2 - 4
2
4
Торпедо
Завершен
Спартак
1 - 0
1
0
Далянь Инбо
Завершен
Ростов
2 - 0
2
0
Циндао Вест Кост
Завершен
Нижний Новгород
0 - 0
0
0
Енисей
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит
15:00
Динамо Самарканд
Не начат
Крылья Советов
16:00
КАМАЗ
Не начат
Сочи
16:00
Сурхан
Не начат
Стала известна судьба Неймара в случае пропуска ЧМ-2026 — источник
Сегодня, 15:39
Нападающий "Сантоса" Неймар стремится попасть в состав сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Как сообщает аккаунт The Touchline в социальной сети X, форвард рассматривает вариант с завершением карьеры в случае непопадания в заявку бразильской национальной команды.
Последний раз Неймар играл за сборную в октябре 2023 года. В сезоне 2025 года в составе "Сантоса" форвард провел 28 матчей, забил 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе турнира сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.
Неймар
Сантос
Сборная Бразилии
ЧМ-2026
Опубликовал:
Максим Фомченков
