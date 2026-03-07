Сборная России отреагировала на гол Головина в ворота Сафонова

Пресс-служба сборной России отреагировала на гол Александра Головина в ворота Матвея Сафонова в матче чемпионата Франции.

Фото: AFP

В телеграм-канале национальной команды опубликовали фотографию с эмоциями полузащитника "Монако" после забитого мяча.



Головин отличился в игре 25-го тура Лиги 1 против "ПСЖ". Россиянин вышел на поле во втором тайме и вскоре поразил ворота соотечественника, который защищал ворота парижской команды. Встреча завершилась победой монегасков со счётом 3:1.





Монако