В телеграм-канале национальной команды опубликовали фотографию с эмоциями полузащитника "Монако" после забитого мяча.
Головин отличился в игре 25-го тура Лиги 1 против "ПСЖ". Россиянин вышел на поле во втором тайме и вскоре поразил ворота соотечественника, который защищал ворота парижской команды. Встреча завершилась победой монегасков со счётом 3:1.
Сборная России отреагировала на гол Головина в ворота Сафонова
Фото: AFP