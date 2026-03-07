Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
14:30
Спартак КостромаНе начат
Чайка
15:00
СоколНе начат
Черноморец
15:00
СКА-ХабаровскНе начат

Сборная России отреагировала на гол Головина в ворота Сафонова

Пресс-служба сборной России отреагировала на гол Александра Головина в ворота Матвея Сафонова в матче чемпионата Франции.
Фото: AFP
В телеграм-канале национальной команды опубликовали фотографию с эмоциями полузащитника "Монако" после забитого мяча.

Головин отличился в игре 25-го тура Лиги 1 против "ПСЖ". Россиянин вышел на поле во втором тайме и вскоре поразил ворота соотечественника, который защищал ворота парижской команды. Встреча завершилась победой монегасков со счётом 3:1.


