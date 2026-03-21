"ПСЖ" разгромил "Ниццу", Сафонов отстоял "на ноль"

"ПСЖ" крупно обыграл "Ниццу" в матче 27-го тура чемпионата Франции - 4:0.

Фото: Getty Images

Счёт был открыт в концовке первого тайма усилиями Нуну Мендеша. После перерыва парижане развили преимущество - отличились Дезире Дуэ, Дро Фернандес и Уоррен Заир-Эмери. По ходу второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Юссуфа Ндайишимийе.



Российский вратарь Матвей Сафонов провёл полный матч и не пропустил.



Парижский клуб продолжает идти первым в таблице Лиги 1, набрав 60 очков. "Ницца" с 27 баллами располагается на 15-й позиции.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



