Министр спорта РФ высказался о победе Сафонова в Лиге чемпионов

"Конечно, видел достижение Сафонова. Разумеется, болел за команду, в которой играет наш соотечественник - "ПСЖ". Дискуссии о том, кто там (в "ПСЖ") лучше или хуже из вратарей, надо отставить. Счёт на табло.
Поздравляю Матвея Сафонова. Мы им однозначно гордимся. Желаем ему успехов и любви", - сказал Дегтярев "Матч ТВ".
30 мая состоялся матч в рамках финала Лиги чемпионов между французским "ПСЖ" и английским "Арсеналом". Встреча проходила в Венгрии на "Пушкаш Арене". Подопечные Луиса Энрике одержали победу по итогам серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти).
Матвей Сафонов вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч. Российский голкипер стал двукратным обладателем Лиги чемпионов.