Министр спорта РФ высказался о победе Сафонова в Лиге чемпионов

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев высказался о победе голкипера "ПСЖ" Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

Поздравляю Матвея Сафонова. Мы им однозначно гордимся. Желаем ему успехов и любви", - сказал Дегтярев "Матч ТВ"

Министр спорта РФ заявил, что болел за "ПСЖ" в финале турнира."Конечно, видел достижение Сафонова. Разумеется, болел за команду, в которой играет наш соотечественник - "ПСЖ". Дискуссии о том, кто там (в "ПСЖ") лучше или хуже из вратарей, надо отставить. Счёт на табло.30 мая состоялся матч в рамках финала Лиги чемпионов между французским "ПСЖ" и английским "Арсеналом". Встреча проходила в Венгрии на "Пушкаш Арене". Подопечные Луиса Энрике одержали победу по итогам серии пенальти (1:1, 4:3 - пенальти).Матвей Сафонов вышел на игру в стартовом составе и провел на поле весь матч. Российский голкипер стал двукратным обладателем Лиги чемпионов.