Агент Головина рассказал о состоянии здоровья футболиста "Монако"

- Александр чувствует себя хорошо, он вернулся в общую группу команды.
Надеемся, что завтра он сыграет за "Монако" против "Осера" в чемпионате Франции, - цитирует Клюева "СЭ".
В нынешнем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач. Контракт 29-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 29 сыгранных туров монегаски занимают седьмое место в турнирной таблице французского чемпионата с 49 набранными очками. В воскресенье, 19 апреля, "Монако" сыграет на домашнем стадионе с "Осером" в 30 туре Лиги 1.