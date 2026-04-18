Агент Головина рассказал о состоянии здоровья футболиста "Монако"

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Монако" Александра Головина, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
По словам агента, Головин вернулся в общую группу "Монако".

- Александр чувствует себя хорошо, он вернулся в общую группу команды.

Надеемся, что завтра он сыграет за "Монако" против "Осера" в чемпионате Франции, - цитирует Клюева "СЭ".

В нынешнем сезоне Александр Головин провел за "Монако" во всех турнирах 31 матч и записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач. Контракт 29-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

После 29 сыгранных туров монегаски занимают седьмое место в турнирной таблице французского чемпионата с 49 набранными очками. В воскресенье, 19 апреля, "Монако" сыграет на домашнем стадионе с "Осером" в 30 туре Лиги 1.

