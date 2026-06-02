"Лучше бы он закончил". Пономарев - о новом контракте Акинфеева с ЦСКА

"Хорошо отношусь к этой новости, положительно. Год контракта – это хороший и грамотный ход со стороны руководства. Игорь посмотрит на своё состояние, подумает о будущем, соберётся с мыслями.
Хотя мне кажется, что лучше бы он закончил в этом году. Безусловно, он составит конкуренцию Торопу. Плюс у Владислава может быть травма, а кто его заменит?" - сказал Пономарев Metaratings.
Игорь Акинфеев выступает в составе московского ЦСКА с января 2003 года. Всего за клуб голкипер провел 818 матчей, пропустил 742 гола и отыграл 327 матчей на ноль. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
Сегодня, 2 июня, пресс-служба "армейцев" объявила о продлении соглашения с 40-летним игроком до конца сезона-2026/27.