"Лучше бы он закончил". Пономарев - о новом контракте Акинфеева с ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о голкипере клуба Игоре Акинфееве.
Владимир Пономарев заявил, что положительно относится к продлению контракта с Игорем Акинфеевым.

"Хорошо отношусь к этой новости, положительно. Год контракта – это хороший и грамотный ход со стороны руководства. Игорь посмотрит на своё состояние, подумает о будущем, соберётся с мыслями.

Хотя мне кажется, что лучше бы он закончил в этом году. Безусловно, он составит конкуренцию Торопу. Плюс у Владислава может быть травма, а кто его заменит?" - сказал Пономарев Metaratings.

Игорь Акинфеев выступает в составе московского ЦСКА с января 2003 года. Всего за клуб голкипер провел 818 матчей, пропустил 742 гола и отыграл 327 матчей на ноль. Трансферная стоимость российского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

Сегодня, 2 июня, пресс-служба "армейцев" объявила о продлении соглашения с 40-летним игроком до конца сезона-2026/27.

