Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
17:30
Крылья СоветовНе начат
ЦСКА
19:45
РостовНе начат

Французская Лига 1 выпустила документальный ролик о Сафонове

Голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов стал героем документального ролика Лиги 1 о своей карьере.
Фото: Getty Images
В десятиминутном видео раскрываются детали детства вратаря и его карьерный рост в "Краснодаре". В ролике о футболисте рассказывают его родители, а также главный тренер "быков" Мурад Мусаев.

Матвей Сафонов перешел из "Краснодара" в "ПСЖ" в начале июля 2024 года. Всего за французский клуб голкипер провел 37 матчей, пропустил 33 гола и отыграл 16 встреч на ноль. Соглашение с российским игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость вратаря по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится