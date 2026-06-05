Рианчо назвал лучшего тренера сезона в России. Это не Семак и не Мусаев

- Очень рад, что Хуан Карседо выиграл Кубок России со "Спартаком".
Он доказал, что является очень хорошим специалистом. Его можно назвать лучшим тренером сезона в России, - приводит слова Рианчо "РБ Спорт".
Хуан Карседо был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении более десяти лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.
По итогам сезона-2025/26 красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 30 встречах. Также столичный клуб стал обладателем Кубка России, одержав победу в Суперфинале турнира над "Краснодаром" (1:1, 4:3 - пен.).