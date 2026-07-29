"ПСЖ" готов заплатить 45 млн евро за одноклубника Головина

"ПСЖ" не оставляет попыток договориться с "Монако" о переходе Магнеса Аклиуша.

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Как пишет L'Equipe, чемпион Франции был готов заплатить за футболиста 45 миллионов евро. Однако руководство "Монако" не устроили предложенные условия, поэтому переговоры между клубами продолжаются.



Одноклубник Александра Головина выступает за монегасков с 2022 года. В прошлом сезоне он принял участие в 31 матче, записав на свой счёт шесть голов и шесть результативных передач.



Действующее соглашение полузащитника с "Монако" рассчитано до конца июня 2028 года.