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Стало известно о просьбе Батракова к руководству "Галатасарая" - источник

"Галатасарай" предпринял новый шаг в переговорах с "Локомотивом" по трансферу Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
Как пишет Fanatik, турецкая сторона теперь готова заплатить за хавбека 25 млн евро вместо первоначальных 20 млн. Еще около 3 млн евро предусмотрено в качестве агентской комиссии, причем увеличивать эту сумму "Галатасарай" не намерен.

Сам Батраков заинтересован в переезде в Стамбул и попросил руководство потенциального нового клуба ускорить переговоры. Одной из причин желания футболиста сменить команду называется возможность выступать в Лиге чемпионов.

Действующий контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года. Его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

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