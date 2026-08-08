Стало известно о просьбе Батракова к руководству "Галатасарая" - источник

"Галатасарай" предпринял новый шаг в переговорах с " Локомотивом " по трансферу Алексея Батракова.

Фото: ФК "Локомотив"

Как пишет Fanatik, турецкая сторона теперь готова заплатить за хавбека 25 млн евро вместо первоначальных 20 млн. Еще около 3 млн евро предусмотрено в качестве агентской комиссии, причем увеличивать эту сумму "Галатасарай" не намерен.



Сам Батраков заинтересован в переезде в Стамбул и попросил руководство потенциального нового клуба ускорить переговоры. Одной из причин желания футболиста сменить команду называется возможность выступать в Лиге чемпионов.



Действующий контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года. Его стоимость оценивается в 28 миллионов евро.