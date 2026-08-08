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Президент ФИФА Инфантино оказался в центре нового скандала - источник

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре нового скандала, связанного с периодом его работы генеральным секретарём УЕФА.
Фото: Getty Images
Как сообщает The Telegraph, европейская организация выплатила шестизначную сумму женщине, с которой у функционера якобы были романтические отношения.

По данным источника, женщина занимала административную должность в УЕФА, а во время предполагаемых отношений с Инфантино получила повышение до руководящей позиции. После её ухода организация выплатила ей компенсацию, а также оплатила женщине обучение в бизнес-школе стоимостью около 45 тысяч фунтов в год.

В УЕФА подтвердили факт выплаты и заявили, что знали о слухах относительно возможных отношений сотрудницы с Инфантино. При этом в организации отметили, что впоследствии внутренние правила были ужесточены.

Инфантино работал в УЕФА с 2000 по 2016 год, после чего возглавил ФИФА.

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