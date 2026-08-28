"ПСЖ" дважды забил в компенсированное время и вырвал ничью с "Лиллем"

"Лилль" упустил на своем поле победу над "ПСЖ" в матче 2-го тура Лиги 1 (2:2).

Фото: ФК "ПСЖ"

Второй тур французской Лиги 1 стартовал матчем, в котором "Лилль" принимал у себя дома "Пари Сен-Жермен". Игра завершилась вничью со счетом 2:2. Хозяева поля вели по ходу встречи с разницей в два мяча, однако пропустили на 90+1-й и 90+5-й минутах. Одно набранное очко гостям принесли голы хавбека Витиньи и защитника Маркиньоса.



Отметим, российский голкипер парижан Матвей Сафонов вышел в стартовом составе команды и провел полный матч.



Таким образом действующий чемпион Франции во второй раз подряд на старте чемпионата потерял очки. В прошлом туре подопечные Луиса Энрике сыграли на выезде вничью с "Ренном" (2:2).

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Лилль