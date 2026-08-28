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Главный тренер "Акрона" - о ничьей с ЦСКА: мы должны быть довольны

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич дал комментарий по поводу ничейного результата с ЦСКА в шестом туре.
Фото: ФК "Акрон"
"Мы должны быть довольны, хотя я говорил, что мы никогда не должны праздновать одно набранное очко. В первом тайме мы пропустили слишком простой мяч. Во втором тайме у нас были хорошие моменты, хорошие ситуации", - сказал Благоевич "Матч ТВ".


Сегодня, 28 августа, "Акрон" сыграл вничью с ЦСКА в рамках шестого тура РПЛ. Нападающий Лусиано Гонду вывел гостей вперед на 13-й минуте игры. Спустя десять минут хозяева поля сравняли счет, а на 66-й повели благодаря голам защитника Йомара Рочи и форварда Жилсона Беншимола. "Армейцы" спаслись на 77-й минуте после точного дальнего выстрела вингера Энрике Кармо.

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