"В день 2 раза вот это упражнение делай, позвоночник не будет болеть", - написал Сафонов в своем телеграм-канале, опубликовав видео момента.
По итогам матча 2-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" вырвал в гостях ничью с "Лиллем" - 2:2. Парижане уступали с разницев в два мяча и спаслись на последних минутах игры, благодаря голам на 90+1-й и 90+5-й минутах.
Сафонов посмеялся над своим столкновением с тренером вратарей "ПСЖ"
Вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов с юмором отреагировал на инцидент во время разминки перед матчем второго тура чемпионата Франции с "Лиллем" (2:2).
Фото: скриншот видео