Созин - об игре ЦСКА: в футболе ведь главное – результат, а он сейчас есть

"Действительно, команда при Игдисамове не проигрывает, серия без поражений в РПЛ уже приличная. Есть место в тройке. В футболе ведь главное – результат, а он сейчас есть. Что плохого?" - сказал Созин "Чемпионату".
Сегодня, 28 августа, "Акрон" сыграл вничью с ЦСКА в рамках шестого тура РПЛ. Нападающий Лусиано Гонду вывел гостей вперед на 13-й минуте игры. Спустя десять минут хозяева поля сравняли счет, а на 66-й повели благодаря голам защитника Йомара Рочи и форварда Жилсона Беншимола. "Армейцы" спаслись на 77-й минуте после точного дальнего выстрела вингера Энрике Кармо.