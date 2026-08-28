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Созин - об игре ЦСКА: в футболе ведь главное – результат, а он сейчас есть

Футбольный эксперт Андрей Созин оценил игру ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Действительно, команда при Игдисамове не проигрывает, серия без поражений в РПЛ уже приличная. Есть место в тройке. В футболе ведь главное – результат, а он сейчас есть. Что плохого?" - сказал Созин "Чемпионату".


Сегодня, 28 августа, "Акрон" сыграл вничью с ЦСКА в рамках шестого тура РПЛ. Нападающий Лусиано Гонду вывел гостей вперед на 13-й минуте игры. Спустя десять минут хозяева поля сравняли счет, а на 66-й повели благодаря голам защитника Йомара Рочи и форварда Жилсона Беншимола. "Армейцы" спаслись на 77-й минуте после точного дальнего выстрела вингера Энрике Кармо.

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