"Страдает имидж клуба, города и региона". "Балтика" публично осудила поведение Талалаева

Главный тренер на матчах представляет не только себя, но и "Балтику". Из-за недопустимого поведения страдает имидж клуба, города и региона. А главное, своим поведением Талалаев подводит команду, лишаясь возможности управлять игрой и исполнять функции главного тренера на матчах", - говорится в заявлении клуба.
Вчера, 27 августа, стало известно решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС по ситуации с неприличным жестом, который продемонстрировал главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги против казанского "Рубина" (1:1). По итогам рассмотрения Талалаев, вызванный на заседание, был дисквалифицирован на четыре игры. Напомним, ранее специалист уже наказывался за свое непристойное поведение.
Команда Талалаева набрала 7 очков в пяти сыгранных турах чемпионата России и занимает шестое место в турнирной таблице. В это воскресенье, 30 августа, калининградцы сыграют на выезде против московской "Родины" в рамках 6-го тура РПЛ.
Источник: ТАСС