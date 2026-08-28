"Страдает имидж клуба, города и региона". "Балтика" публично осудила поведение Талалаева

Пресс-служба "Балтики" выступила с заявлением по поводу дисквалификации главного тренера команды Андрея Талалаева.

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Главный тренер на матчах представляет не только себя, но и "Балтику". Из-за недопустимого поведения страдает имидж клуба, города и региона. А главное, своим поведением Талалаев подводит команду, лишаясь возможности управлять игрой и исполнять функции главного тренера на матчах", - говорится в заявлении клуба.