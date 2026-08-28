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Сафонов пропустил 6 мячей в четырех матчах на старте нового сезона

Вратарь сборной России пропустил уже шесть голов в 4-х играх за "ПСЖ".
Фото: телеграм-канал Сафонова
Голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов начал сезон 2026/2027 с шестью пропущенными мячами в первых четырех играх.

В Суперкубке УЕФА "ПСЖ" обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1. Однако в матче за Суперкубок Франции парижане проиграли "Лансу" с минимальным счетом 0:1. В первых двух турах Лиги 1 команда Сафонова сыграла вничью с "Ренном" и "Лиллем" - 2:2.

Следующая встреча действующего чемпиона Франции состоится 4 сентября в рамках 3-го тура чемпионата против "Монако".

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