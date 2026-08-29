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Капитан "Зенита" пропустит матч против "Факела" - источник

Дуглас Сантос не сыграет в Воронеже.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает источник, капитан и защитник "Зенита" Дуглас Сантос пропустит игру 6-го тура РПЛ с "Факелом". Бразильский футболист не поехал с командой на выезд в Воронеж.

Ранее Сантос пропустил матч 5-го тура с "Спартаком" (0:2) из-за повреждения, полученного накануне.

Встреча "Факел" - "Зенит" сосотоится сегодня, 29 августа. Начало - в 15:00 по московскому времени.

Источник: "Спорт день за днем"

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