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Отстраненный за ставки Писарский продолжит карьеру в клубе Медиалиги

Экс-форвард "Оренбурга", "Сочи" и "Крыльев Советов" Владимир Писарский будет выступать за медиакоманду.
Фото: 2Drots
Владимир Писарский, который ранее играл за "Оренбург", "Сочи" и "Крылья Советов", теперь будет выступать за клуб Медиалиги 2Drots. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Подробности контракта с 30-летним игроком не раскрываются. Ранее Писарский уже участвовал в Медиалиге, играя за "СКА-Ростов". В составе этой команды он забил 11 голов в 12 матчах.

Напомним, в июле прошлого года комитет по этике РФС наложил на Писарского четырехлетнее отстранение от футбольной деятельности, из которых 3 года — условно, в связи с делом о ставках. В октябре к этому наказанию добавилось еще четыре месяца дисквалификации.

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