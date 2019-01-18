"РБ Лейпциг" продлил контракт с 19-летним Конате

"РБ Лейпциг" продлил контракт с защитником Ибраимой Конате.Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.19-летний футболист в "РБ Лейпциг" в 2017 году из "Сошо". Со своим партнером по обороне Деотшанкюлем Юпамекано самую молодую связку центральных защитников в чемпионате Германии. В нынешнем сезоне Конате принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги (в 12 из которых выходил в основе), получил 3 желтые карточки.