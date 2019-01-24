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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Бавария" купила 18-летнего американца
"Бавария" выкупила у "Далласа" защитника Криса Ричардса.
18-летний Ричардс ранее выступал на правах аренды за юношескую команду "Баварии".
Как информирует официальный сайт мюнхенского клуба, американец подписал полноценный контракт, рассчитанный до 30 июня 2023 года. Отмечается, что сумма трансфера составила порядка €1,5 млн.
При этом "Даллас" получит 40 процентов с последующей продажи Ричардса.
"Газета.ру"
18-летний Ричардс ранее выступал на правах аренды за юношескую команду "Баварии".
Как информирует официальный сайт мюнхенского клуба, американец подписал полноценный контракт, рассчитанный до 30 июня 2023 года. Отмечается, что сумма трансфера составила порядка €1,5 млн.
При этом "Даллас" получит 40 процентов с последующей продажи Ричардса.
"Газета.ру"
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