Хамес Родригес хочет покинуть "Баварию" из-за главного тренера

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес может покинуть клуб в ближайшее время.Как стало известно Marca, на одной из тренировок между колумбийцев и главным тренером "Баварии" Нико Ковачем произошел конфликт. После этого Хамес уведомил руководство мюнхенцев, что не хочет играть под руководством Ковача.В текущем сезоне 27-летний Хамес провел десять матчей в чемпионате Германии, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.