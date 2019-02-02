Бавария (Германия)

Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
...
18 Нюрнберг 19 11
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Предстоящие
Байер02.02.19Бавария
Бавария09.02.19Шальке 04
Сыгранные
Бавария4 - 127.01.19Штутгарт
Хоффенхайм1 - 318.01.19Бавария

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Хамес Родригес хочет покинуть "Баварию" из-за главного тренера

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес может покинуть клуб в ближайшее время.

Как стало известно Marca, на одной из тренировок между колумбийцев и главным тренером "Баварии" Нико Ковачем произошел конфликт. После этого Хамес уведомил руководство мюнхенцев, что не хочет играть под руководством Ковача.

В текущем сезоне 27-летний Хамес провел десять матчей в чемпионате Германии, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

"Газета.ру"
Теги: Хамес Родригес Бавария Ковач Бундеслига
Сегодня, 21:34
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