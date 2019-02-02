Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Бавария (Германия)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Бавария
|19
|42
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|5
|Айнтрахт Ф
|19
|31
|6
|Хоффенхайм
|19
|28
|...
|18
|Нюрнберг
|19
|11
|Предстоящие
|Байер
|02.02.19
|Бавария
|Бавария
|09.02.19
|Шальке 04
|Сыгранные
|Бавария
|4 - 127.01.19
|Штутгарт
|Хоффенхайм
|1 - 318.01.19
|Бавария
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Хамес Родригес хочет покинуть "Баварию" из-за главного тренера
Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес может покинуть клуб в ближайшее время.
Как стало известно Marca, на одной из тренировок между колумбийцев и главным тренером "Баварии" Нико Ковачем произошел конфликт. После этого Хамес уведомил руководство мюнхенцев, что не хочет играть под руководством Ковача.
В текущем сезоне 27-летний Хамес провел десять матчей в чемпионате Германии, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.
"Газета.ру"
Как стало известно Marca, на одной из тренировок между колумбийцев и главным тренером "Баварии" Нико Ковачем произошел конфликт. После этого Хамес уведомил руководство мюнхенцев, что не хочет играть под руководством Ковача.
В текущем сезоне 27-летний Хамес провел десять матчей в чемпионате Германии, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.
"Газета.ру"
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