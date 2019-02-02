Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
полная таблица

Шальке 04 (Германия)

Шальке 0420:3002.02.19Боруссия М
Герта2 - 225.01.19Шальке 04

Вольфсбург (Германия)

Герта17:3002.02.19Вольфсбург
Вольфсбург0 - 326.01.19Байер

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Защитник "Вольфсбурга" Джеффри Брума продолжит карьеру в "Шальке"

Защитник "Вольфсбурга" Джеффри Брума вторую часть сезона проведет в "Шальке".

27-летний футболист арендован гельзенкирхенцами до июня.



В текущем сезоне бундеслиги Брума не провел ни одного матча.
Теги: Бундеслига Шальке Вольфсбург
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