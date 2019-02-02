Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|7
|Герта
|19
|28
|8
|Вольфсбург
|19
|28
|9
|Байер
|19
|27
|10
|Майнц
|19
|27
|11
|Вердер
|19
|26
|12
|Шальке 04
|19
|22
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна
|19
|21
Шальке 04 (Германия)
|Шальке 04
|20:3002.02.19
|Боруссия М
|Герта
|2 - 225.01.19
|Шальке 04
Вольфсбург (Германия)
|Герта
|17:3002.02.19
|Вольфсбург
|Вольфсбург
|0 - 326.01.19
|Байер
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Защитник "Вольфсбурга" Джеффри Брума продолжит карьеру в "Шальке"
Защитник "Вольфсбурга" Джеффри Брума вторую часть сезона проведет в "Шальке".
27-летний футболист арендован гельзенкирхенцами до июня.
В текущем сезоне бундеслиги Брума не провел ни одного матча.
27-летний футболист арендован гельзенкирхенцами до июня.
Der #S04 leiht @jeffreybruma bis zum Saisonende vom @VfL_Wolfsburg aus. Alle Details zum Wechsel gibt's hier ?? https://t.co/Ia7MFG8CyT #S04 pic.twitter.com/Bv2kCoMbOn— FC Schalke 04 (@s04) January 31, 2019
В текущем сезоне бундеслиги Брума не провел ни одного матча.
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