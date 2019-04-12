Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Байер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Шальке 04
Аугсбург
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 28 64
2 Боруссия Д 28 63
3 РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Ф 28 52
5 Боруссия М 28 48
6 Вольфсбург 28 45
7 Хоффенхайм 28 44
8 Вердер 28 43
9 Байер 28 42
10 Фортуна 28 37
11 Герта 28 35
12 Майнц 28 33
13 Фрайбург 28 32
14 Шальке 04 29 27
15 Аугсбург 28 25
16 Штутгарт 28 21
17 Нюрнберг 29 18
18 Ганновер 96 28 14
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"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью

"Нюрнберг" и "Шальке" сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Германии (1:1).

Чемпионат Германии

29-й тур

"Нюрнберг" - "Шальке-04" - 1:1

Голы: Кубо, 82 (1:0). Настасич, 85 (1:1).

Нереализованный пенальти: Беренс, 45+2 (вратарь)

"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Лайбольд (Кубо, 50), Бауэр, Мюль, Беренс, Керк, Эррас, Левен, Исхак, Перейра.

"Шальке-04": Нюбель, Настасич, Сане, Калиджури, Очипка, Стамбули, Маскарель, Харит (Бенталеб, 67), Бужеллаб (Руди, 81), Бургшталлер, Скрцибски (Эмболо, 46).

Предупреждения: Маскарель, 72. Перейра, 78. Стамбули, 90+4.
Теги: Нюрнберг Шальке Бундеслига
Вчера, 23:38
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