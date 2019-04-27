Тренер "Шальке": возможно, нам сегодня повезло

Исполняющий обязанности главного тренера "Шальке" Хуб Стевенс прокомментировал победу над дортмундской "Боруссией" (4:2)."Очевидно, мы в восторге от победы в дерби. Ребята молодцы. Они отлично тренировались на этой неделе и реализовали все наши планы. Возможно, сегодня нам повезло, но мы очень рады выиграть со счетом 4:2", – цитирует Стевенса Bild.