Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Байер
Хоффенхайм
Вердер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 30 70
2 Боруссия Д 31 69
3 РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Ф 31 54
5 Боруссия М 31 51
6 Байер 31 51
7 Хоффенхайм 30 50
8 Вердер 31 46
9 Вольфсбург 30 46
10 Фортуна 31 40
11 Герта 31 37
12 Майнц 31 36
13 Фрайбург 31 32
14 Аугсбург 31 31
15 Шальке 04 31 30
16 Штутгарт 31 24
17 Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 31 18
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Тренер "Шальке": возможно, нам сегодня повезло

Исполняющий обязанности главного тренера "Шальке" Хуб Стевенс прокомментировал победу над дортмундской "Боруссией" (4:2).

"Очевидно, мы в восторге от победы в дерби. Ребята молодцы. Они отлично тренировались на этой неделе и реализовали все наши планы. Возможно, сегодня нам повезло, но мы очень рады выиграть со счетом 4:2", – цитирует Стевенса Bild.
Теги: Шальке Боруссия Бундеслига
Вчера, 23:28
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