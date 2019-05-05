Франк Рибери объявил об уходе из "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.Французский полузащитник провел в команде 12 лет."Когда я приехал в "Баварию", то моя мечта сбылась. Прощание будет нелегким, но мы никогда не забудем того, чего достигли вместе. Мы выиграли более 20 титулов", - сказал Рибери.