Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Вольфсбург
Хоффенхайм
Байер
Вердер
Герта
Фортуна
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 32 74
2 Боруссия Д 31 69
3 РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Ф 31 54
5 Боруссия М 32 52
6 Вольфсбург 32 52
7 Хоффенхайм 32 51
8 Байер 31 51
9 Вердер 31 46
10 Герта 32 40
11 Фортуна 31 40
12 Майнц 31 36
13 Фрайбург 31 32
14 Аугсбург 31 31
15 Шальке 04 31 30
16 Штутгарт 32 24
17 Нюрнберг 32 19
18 Ганновер 96 32 18
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Франк Рибери объявил об уходе из "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери объявил об уходе из клуба по окончании сезона. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Французский полузащитник провел в команде 12 лет.

"Когда я приехал в "Баварию", то моя мечта сбылась. Прощание будет нелегким, но мы никогда не забудем того, чего достигли вместе. Мы выиграли более 20 титулов", - сказал Рибери.
Теги: Рибери Бавария Бундеслига
Сегодня, 13:10
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