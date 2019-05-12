Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Боруссия М
Байер
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Герта
Фортуна
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Ганновер 96
Нюрнберг
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 33 75
2 Боруссия Д 33 73
3 РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия М 33 55
5 Байер 33 55
6 Айнтрахт Ф 32 54
7 Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм 33 51
9 Вердер 33 50
10 Герта 33 43
11 Фортуна 33 41
12 Майнц 32 37
13 Фрайбург 33 33
14 Аугсбург 33 32
15 Шальке 04 33 32
16 Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 33 21
18 Нюрнберг 33 19
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Хамес Родригес провел тренировку вместе с командой

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес провел полноценную тренировку с командой, информирует пресс-служба клуба.

Игрок пропустил последние игры из-за проблем с приводящей мышцей.



"Спорт-Экспресс"
Теги: Родригес Бавария Бундеслига
Сегодня, 15:33
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