"Айнтрахт" подтвердил, что Аллер переходит в "Вест Хэм"

Форвард "Айнтрахта" Себастьен Аллер продолжит карьеру в "Вест Хэме".

Немецкий клуб подтвердил в официальном твиттере "Айнтрахта", что договоренность о трансфере 25-летнего форварда достигнута.

В ближайшее время француз отправится на медосмотр для "молотобойцев", и, если все пройдет успешно, сделка будет оформлена.

Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" заплатит за Аллера 40 миллионов евро и подпишет с ним 5-летний контракт.

В прошлом сезоне игрок провел за "Айнтрахт" 40 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.

sports.ru
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Айнтрахт Бундеслига Вест Хэм
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