"Айнтрахт" подтвердил, что Аллер переходит в "Вест Хэм"

Форвард "Айнтрахта" Себастьен Аллер продолжит карьеру в "Вест Хэме".Немецкий клуб подтвердил в официальном твиттере "Айнтрахта", что договоренность о трансфере 25-летнего форварда достигнута.В ближайшее время француз отправится на медосмотр для "молотобойцев", и, если все пройдет успешно, сделка будет оформлена.Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" заплатит за Аллера 40 миллионов евро и подпишет с ним 5-летний контракт.В прошлом сезоне игрок провел за "Айнтрахт" 40 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.